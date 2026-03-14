Un supuesto caso de abuso terminó en una falsa denuncia

La Cámara de casación penal resolvió declarar inocente de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma de fuego, golpes y torturas sicológicas y por obligar a la supuesta víctima a ingerir sustancias sicoactivas, a un miembro de una fuerza federal que dos años atrás había sido denunciado por una mujer de Tartagal.

Los camaristas tomaron en cuenta la falta de evidencias de los supuestos hechos que con severidad y lujo de detalles relató la mujer quien dijo haberlos sufrido durante meses.

El integrante de la fuerza de seguridad le pidió a la Justicia que haga un seguimiento de la mujer "a quien hemos denunciado por falso testimonio, pero además de eso, consideramos que a pesar de estar en pleno uso de sus facultades mentales resulta muy riesgosa para cualquier otra persona que intente una relación con ella" expresó el abogado defensor del supuesto agresor quien de manera inmediata recuperó su libertad y viajó a Misiones, su provincia natal.

Noviazgo en la Justicia

Todo inició a comienzos de 2024 cuando el miembro de la fuerza de seguridad conoció a la tartagalense D.N.S. de 40 años de edad en ese momento. El gendarme había sido diagnosticado hacía poco tiempo por un tumor cerebral y había comenzado una dolorosa terapia para enfrentar su patología. "En ese momento mi defendido era una persona vulnerable que seguía trabajando en la fuerza pero se le había retirado el arma, fue apartado de las tareas operativas y se desempeñaba en el área administrativa dado su estado emocional pero también porque ya comenzaba a tener algunas dificultades motoras. Por lo que me cuenta no se enamoró de esta mujer sino que sintió una suerte de protección ante un diagnóstico médico tan difícil" refirió el abogado.

Al transcurrir algunos meses "decidió terminar la relación y ahí comenzó su calvario. Cuando salía y cuando llegaba de trabajar ella estaba esperándolo. Primero en buenos términos pero después con agresiones, le rogaba que volvieran. Le prometía que iba a ser la mejor mujer del mundo pero el oficial se negaba porque ya notaba en ella algunas conductas extrañas. Un día, cansado de tanto acoso, después de denunciarla sin ser escuchado y de que los ruegos se convirtieran en amenazas se hartó y es real que le dijo frases muy agraviantes. Esos mensajes fueron tomados en cuenta para que la Justicia de Tartagal lo condene a 8 años por el abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego que la mujer denunció, aunque en la causa no había un solo elemento que probara sus dichos tal como demostró el fallo de Casación" aseguró el defensor Alexis Rambert.

Datos de los informes

La sicóloga María Laura Guerrero Palma que examinó a la víctima, refirió en su informe: "Presenta un antes y un después en la relación con el acusado, que a partir de la misma se evidencia un deterioro, toda vez que dejó la universidad, se alejó de los amigos, experimentó rechazo por los hombres. Siente miedo a ser dañada, teme por su integridad física, con temor de morir en manos de otra persona, presenta indicadores de haber sufrido un ataque en su integridad sexual.

La sicólogas Lourdes Restom, Laura Guerrero Palma y Milena Boglione, arribaron a la conclusión que el caso encuadra en violencia de género, que el imputado desde su arribo al domicilio de la víctima ejerció un poderío sobre ésta, llevándola a un estado de indefensión y aislamiento social, provocándole un menoscabo a su integridad tanto física como psíquica, señalando la Lic. Boglione que al entrevistar a la víctima pudo advertir la existencia de indicadores de maltrato, violencia, aislamiento y miedo a salir.

Las psicólogas le dieron la razón a la mujer

El defensor precisó que "cuando lo condenaron se tomaron en cuenta los informes de la sicólogas Lourdes Restom y Guerrero Palma hechas a la denunciante pero no sé cómo llegaron a esas conclusiones porque es evidente que ninguna advirtió que eran todas mentiras. La supuesta arma de fuego con la que mi cliente amenazaba nunca apareció porque hacía trabajo administrativo, la fiscalía de violencia de género nunca pidió un allanamiento ni ninguna medida para dar con ese elemento y lo más insólito del caso, a la mujer nunca se le hicieron exámenes ginecológicos porque se negó. Lo único que había en la causa eran sus acusaciones y aún así en Tartagal lo condenaron" explicó.

Con todos estos elementos de prueba la Cámara de Casación Penal decidió el sobreseimiento del oficial "de todos esos cargos que se le imputaban y solo quedó el de amenazas que efectivamente mi defendido le había expresado, cansado de tanto acoso". Consideró al informe carente de toda solvencia y seriedad, donde se juzgó a una persona por su sexo y no por las pruebas del caso.

Una contradenuncia

"No tuvieron consideración del estado de salud de este hombre que además de luchar contra una enfermedad tan grave estuvo angustiado dos años, gastando lo que no tenía en tratar de probar su inocencia; para el feminismo no rige el principio de inocencia cuando se trata de un hombre" expresó Rambert quien refirió que su defendido "pudo volver más tranquilo a su provincia natal para seguir haciendo su recuperación ya que a consecuencia del tumor cerebral tiene dificultades para caminar, perdió un oído y paulatinamente está perdiendo otras facultades. Todo agravado por estos dos años de angustia a los que la justicia de Tartagal lo sometió ".

El letrado precisó que "esta semana vamos a avanzar con la denuncia contra esta mujer que es un riesgo potencial para cualquier otra persona sea hombre o mujer con quien tenga una nueva relación sentimental. Esa es la voluntad de mi defendido que quiere evitar que cualquier otra persona pase lo que él pasó porque es algo que no se lo desea a nadie" cerró el penalista de Tartagal.