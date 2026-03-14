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Salta

Alerta amarilla por tormentas en Salta: pronostican lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varias zonas de la provincia podrían registrar tormentas fuertes con precipitaciones de hasta 50 milímetros
Sabado, 14 de marzo de 2026 15:08
Foto: Javier Rueda

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Salta durante este fin de semana. El aviso rige desde las 18 de este sábado y se extenderá durante la noche y la madrugada del domingo en distintos departamentos.

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Zonas con alerta desde esta tarde

El organismo informó que entre las 18 y la medianoche se prevén tormentas en los departamentos Capital, Cerrillos y Guachipas, además de las zonas bajas de Chicoana y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

La advertencia también alcanza a la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Según el pronóstico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Lluvias intensas y ráfagas

Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 25 y 50 milímetros en cortos períodos de tiempo, valores que incluso podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Alerta extendida hasta la madrugada

El Servicio Meteorológico también informó que otros departamentos de la provincia permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas desde las 18 de este sábado hasta las 6 de la mañana del domingo.

Entre ellos se encuentran Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y Rivadavia.

La advertencia también incluye a las regiones de Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

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