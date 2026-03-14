Murió Jürgen Habermas, un referente de la Escuela de Frankfurt

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, una de las figuras más influyentes del pensamiento europeo contemporáneo y referente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, murió a los 96 años. Su fallecimiento marca el cierre de una etapa intelectual que atravesó más de medio siglo de debates sobre democracia, racionalidad y participación ciudadana.

Nacido en Düsseldorf en 1929, Habermas dedicó su obra a reflexionar sobre cómo las sociedades modernas pueden sostener sistemas democráticos basados en el diálogo racional, la participación pública y la ética del debate. Su pensamiento influyó de manera decisiva en la filosofía política, el derecho, la sociología y las ciencias sociales.

Un pensador clave de la democracia moderna

A lo largo de su trayectoria desarrolló una obra monumental en la que combinó filosofía, sociología y teoría política. Entre sus textos más influyentes se encuentran Historia y crítica de la opinión pública y Teoría de la acción comunicativa, trabajos que se convirtieron en referencias obligadas para el pensamiento político contemporáneo.

En ellos defendió la idea de que la legitimidad de las democracias surge del debate público entre ciudadanos libres e iguales. Para Habermas, la política debía construirse a partir de la fuerza del mejor argumento y no de la imposición del poder económico o burocrático.

Su teoría de la acción comunicativa y la llamada ética del discurso plantearon que el diálogo racional es la base de una democracia auténticamente participativa.

Un intelectual público influyente

Habermas fue también una figura singular dentro del mundo académico: un intelectual que participó activamente en los debates políticos de su tiempo sin abandonar el rigor filosófico.

Durante décadas intervino en discusiones sobre el futuro de Europa, el constitucionalismo, la globalización y el papel de los medios de comunicación en la esfera pública. Su pensamiento defendió el legado de la Ilustración, la vigencia de la razón y la importancia de una ciudadanía crítica.

En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, uno de los numerosos reconocimientos internacionales a su trayectoria.

Su influencia en España

El impacto de su pensamiento también fue muy fuerte en España, especialmente durante la transición democrática. Muchos juristas, sociólogos y filósofos encontraron en sus ideas herramientas para reflexionar sobre el paso de la dictadura a un Estado democrático de derecho.

Sus trabajos influyeron en debates sobre la Constitución, la opinión pública, el terrorismo y la memoria histórica. Varias de sus obras fueron traducidas tempranamente al español, lo que permitió que generaciones de estudiantes se formaran con sus ideas.

Habermas siguió con atención la evolución política europea y fenómenos sociales como los nuevos movimientos ciudadanos que emergieron en el siglo XXI, a los que interpretaba como expresiones de una búsqueda más profunda de participación democrática.

El final de una generación

Con la muerte de Habermas desaparece uno de los grandes representantes de la tradición crítica europea surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Su obra dejó una huella profunda en la reflexión sobre el papel de la democracia, la razón pública y la responsabilidad política en las sociedades contemporáneas.