Pampas dejó sin invicto a Tarucas y le ganó 43-22 en Tucumán



Fue un vibrante partido ante un imponente marco de público. Por la cuarta fecha del Super Rugby Américas, Pampas derrotó con contundencia a Tarucas por 43 a 22 en un encuentro disputado el viernes en la cancha de Tucumán Lawn Tennis.

La franquicia bonaerense llegó al Jardín de la República con la premisa de ratificar la buena actuación de la semana anterior, cuando se impuso en casa ante Capibaras XV por 25-20. Los tucumanos, en tanto, se presentaban como líderes e invictos tras derrotar en un electrizante encuentro a Dogos XV por 29-26, también en condición de local.

Pero lo cierto es que la noche del viernes fue espectacular para Pampas, que en su paso por Tucumán, ganó, gustó y goleó.

Pero además, según los datos oficiales, 12.554 espectadores presenciaron la victoria de Pampas y la franquicia del NOA, que rompió su propio récord. En 2025 hubo más de 11.500 viendo en cancha a Tarucas ante Dogos.

Desde un principio la franquicia con sede en Buenos Aires impuso condiciones y con una efectividad muy alta comenzó a poner de rodillas a su rival que hasta el momento marchaba invicto en el torneo.

Y con los tries de Santi Cordero, doblete para él, el de Farisé y Fraga se fue al descanso en ventaja (26 a 10), marcando diferencias en una cancha que estaba complicada para jugar.

En la etapa complementaria la intensidad de Pampas no bajó y pese a que la franquicia del NOA comenzó con un try para descontar (Cardozo), enseguida retomó su dominio y fue estirando la ventaja.

Con las conquistas de Morsco y Pernas terminaron de definir un partido duro, pero que sacaron adelante con juego, dominio para seguir a paso firme en la competencia.

Hay que destacar que unos 12.000 espectadores se congregaron anoche a las instalaciones del Lawn Tenis de Tucumán y permanentemente apoyaron a los dos equipos desde el inicio hasta el final del partido.

Palabras de los salteños

Al referirse a la derrota, el albo Ignacio Marquiguez aseguró que "esperábamos un partido duro. Pampas es un equipo que como se suponía jugó de todos lados, jugó rápido, dinámico, que involucra mucha gente en el rack, corren mucho y te van desgastando".

En ese sentido destacó que "además ellos saben aprovechar mucho tus errores. Sabíamos cómo iban a jugar, por ahí fue nuestra culpa meternos en su juego y no saber jugar lo que venimos jugando nosotros, pero bueno todos los errores que cometimos son cosas de entrenarlo".

Con respecto a la defensa de Tarucas, Marquiguez aseguró que "la cancha jugó mucho en contra, estaba muy pesada. Siento que estuvimos un punto de encuentro muy fuerte, pero no supimos hacer la siguiente acción, salir rápido y conectar".

Por su parte, el tigre Pedro Coll señaló que "la verdad es que muy duro. Pampas jugó muy bien, pero nada, nada que no se pueda corregir".

"Hay que seguir trabajando desde a partir de mañana, empezar a recuperar y el lunes largar con todo. En lo personal, me hubiese gustado un poquito más, pero hay que aprovechar esto, los tiempos que se te dan. Hay que seguir", resaltó.

Finalmente resaltó que "nos dominaron, pusieron mucha intensidad. Juegan muy bien, muy físico, aunque nosotros también estamos muy bien entrenados".