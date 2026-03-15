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Salta

Construyen un nuevo nodo vial en el Portezuelo

Una rotonda facilitar el acceso al cerro San Bernardo.
Domingo, 15 de marzo de 2026 01:37
Avanzan obras viales en el acceso al cerro San Bernardo.

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Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos más transitados de la ciudad, la Municipalidad de Salta avanza con la construcción de un nuevo nodo vial en la zona del Portezuelo que permitirá ordenar el tránsito y facilitar un ingreso más seguro al cerro San Bernardo. La obra contempla la construcción de una rotonda que servirá tanto para el acceso como para el egreso a la Reserva Natural, además de optimizar el flujo de vehículos para quienes ingresan o salen de la ciudad por la avenida Asunción.

Actualmente se trabaja en la construcción de una nueva calzada de hormigón destinada al ingreso al cerro para quienes circulan en sentido este–oeste, con un diseño similar al existente pero con mejoras en la infraestructura. En una etapa posterior se avanzará con la construcción de la rotonda que permitirá ordenar la circulación para quienes se trasladan por el Portezuelo desde el centro de la ciudad y desean ingresar al cerro San Bernardo, así como para quienes salen de la reserva natural. Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinaria en la zona.

En paralelo a estas tareas, las autoridades también intensificaron los controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Uno de los operativos se realizó en el ingreso y egreso de Salta, en el ex peaje Aunor, donde trabajaron de manera conjunta la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y organismos provinciales.

Los inspectores de cada organismo realizaron controles de documentación vehicular y test de alcoholemia.

 

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