El Galpón llama a oferentes para un pozo de agua

El intendente de El Galpón, Federico Sacca, anunció el inicio del llamado a oferentes para la construcción de un nuevo pozo de agua en barrio San Roque, una obra largamente esperada por vecinos de distintos sectores de la localidad y que llevará sensibles mejoras a los habitantes de esa zona de la localidad.

El anuncio se dio tras una reunión que el jefe comunal mantuvo con el ministro de Gobierno de la Provincia y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, donde se confirmó el inicio del proceso de contratación para avanzar con el proyecto de construcción del nuevo abastecimiento.

El nuevo pozo permitirá mejorar la llegada del servicio de agua potable para familias de barrio Congreso, el asentamiento Esperanza, el sector del cementerio y la zona de la Escuela Agrotécnica, sectores que desde hace tiempo vienen planteando la necesidad de fortalecer las prestaciones.

También redes

Como obra complementaria, también se prevé avanzar con las redes de agua para el asentamiento La Esperanza, lo que permitirá mejorar la distribución del servicio en ese sector y acompañar el crecimiento del barrio.

El jefe comunal agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz, del ministro Ignacio Jarsún, como así también de los legisladores y concejales, destacando el trabajo conjunto que se viene realizando para seguir dando respuestas concretas a los vecinos de El Galpón.