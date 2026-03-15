El PJ bonaerense realiza su elección de autoridades

El PJ de la provincia de Buenos Aires concretará hoy sus elecciones internas con una lista de unidad que llevará al gobernador Axel Kicillof como presidente del espacio, mientras que habrá disputa en 17 municipios donde no se acordó una nómina común entre el sector del mandatario y el kirchnerismo duro.

Kicillof reemplazará en el máximo cargo del PJ bonaerense al diptuado Máximo Kirchner, luego de un proceso de negociaciones entre ambos, en momentos en que el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner comienza a dar muestras de agotamiento.

"Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa, que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal", dijo Kicillof días atrás.

Las elecciones internas donde se enfrentarán las listas del kirchnerismo con las del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Kicillof se desarrollarán en los municipios de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

En tanto, el esquema de conducción del PJ bonaerense quedará integrado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la Secretaría General. Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

Una vez consumadas las elecciones, Kicillof encabezará dos actos en CABA para consolidar el MDF. El primero de ellos será el próximo jueves en el Teatro Picadero.

Pese a la lista de unidad en la mayoría de los 135 municipios de la provincia, la interna entre Kicillof y La Cámpora no está cerrada. Así, en las últimas horas hubo un cruce entre el funcionario bonaerense Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, y la diputada kirchnerista Mayra Mendoza, quien había cuestionado que el gobernador no mencionara a Fernández de Kirchner durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.