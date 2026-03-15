Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un memorándum en respaldo de la moción de emergencia presentada por la Argentina para suspender el proceso de producción de pruebas en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, informó ayer la Procuración del Tesoro de la Nación.

Según el organismo que representa al Estado argentino en litigios internacionales, el escrito apoya el pedido realizado por el país el pasado 6 de marzo para frenar temporalmente la etapa de producción de documentos, denominada "discovery" (descubrimiento), posterior a la sentencia en la causa que se tramita en tribunales de Nueva York. En esa moción de emergencia, la Argentina solicitó la suspensión del proceso de obtención de pruebas, del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Justicia norteamericano afirmó que el procedimiento de "discovery" actualmente en curso "resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad".

El organismo estadounidense advirtió, además, que este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra Estados soberanos pueden "generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios EEUU".

El memorándum señaló -según la Procuración- que los tribunales deben considerar el interés público y los posibles efectos sobre las relaciones exteriores, y que en ese contexto corresponde "otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior".

El Departamento de Justicia solicitó que al resolver la moción presentada por Argentina para suspender el "discovery", el tribunal tenga en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que el caso podría tener para las relaciones exteriores.