Fidelina Díaz presentó su libro en Bruselas

La docente bilingüe intercultural salteña y cacique del pueblo Chorote, Fidelina Díaz, representó a SALTA en el CEPS IDEAS LAB 2026, un importante encuentro internacional realizado en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Fidelina se desempeña en la escuela N°4.798 de Santa Victoria Este, desde donde impulsa iniciativas vinculadas a la educación intercultural bilingüe.

La presencia de la docente en el encuentro internacional contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación y Cultura de Salta, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que se realiza en la provincia en materia de educación intercultural. La educadora salteña participó como expositora en el panel "Voces que perduran: IA para la Lengua y el Patrimonio Cultural", organizado por el Centre for European Policy Studies (CEPS). Durante el encuentro se debatió sobre el impacto de la inteligencia artificial en la preservación de las lenguas indígenas y la protección del patrimonio cultural vivo.

Fidelina Díaz compartió su experiencia en el trabajo territorial y comunitario para fortalecer la identidad del pueblo Chorote y promover propuestas educativas adaptadas a las comunidades originarias. Su participación destacó la importancia de garantizar el derecho a la identidad, preservar las lenguas originarias y fortalecer las raíces culturales de los pueblos.

Presentación

En Bruselas, la cacique salteña llevó bajo el brazo su libro Sam Santes, "Nuestras Palabras", y lo puso en el centro del debate. Explicó que ese trabajo no salió de un escritorio cómodo, sino de años de reuniones y charlas entre comunidades chorotes, para ponerse de acuerdo en un alfabeto común que respete a las dos parcialidades del pueblo. Contó también cómo, durante generaciones, el idioma fue empujado a los márgenes, y cómo hoy luchan para que no se corte la cadena entre abuelos, padres y chicos.