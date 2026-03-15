Güemes: Vecinos tapan desagües con basura y escombros

Las persistentes lluvias que afectaron al departamento Güemes en las últimas semanas, generaron inundaciones en aquellos sectores más desfavorecidos por el desnivel del terreno, donde históricamente la subida del nivel de las aguas fueron un gran problema para los vecinos del lugar. Para evitar o minimizar estas inundaciones, se trabajó durante 2025 en la construcción de un nuevo canal para desviar las aguas pluviales, y en una profunda limpieza de los canales derivadores preexistentes. Las lluvias pusieron a prueba las obras realizadas con un resultado regular: "Debemos tener en cuenta que está cayendo mucha agua en poco tiempo, hemos visto localidades cercanas como Metán, en la provincia de Tucumán, en los Valles Calchaquíes muy afectadas, aquí estamos mucho mejor" explicó Claudia Gaspar, directora de Planeamiento Urbanístico.

"Junto a personal de Obras públicas, recorrimos la ciudad después de cada tormenta, para verificar los inconvenientes generados y cómo funcionó el sistema de canalización, levantando datos que nos permita planificar nuevas obras a futuro" manifestó.

Personal municipal, conduciendo máquinas pesadas, en forma continua realizan la limpieza de los canales pluviales que recorren la ciudad de Gral. Güemes. "Pocas horas después, personas inescrupulosas vuelven a arrojar ramas de la poda de árboles, bolsas de residuos, escombros, hasta colchones llegamos a levantar de las bocas de alcantarillas, todo este material de desecho, impide que el agua escurra, generando desbordes por sus laterales" explicó Gaspar.

Como una solución definitiva, se elaboró un proyecto para construir un canal derivador a la altura del límite entre Campo Santo y Gral. Güemes, este canal tendría como finalidad, desviar las aguas que descienden desde el municipio vecino, hacia el río Mojotoro, distante unos 6 kilómetros de la ciudad. Esta obra requiere de una inversión que supera ampliamente las posibilidades del municipio, "solo Nación nos podría ayudar para construir ese canal, por ahora no hay recursos para el interior, esperemos que alguna vez lo podamos ejecutar, por ahora, los trabajos de mantenimiento del sistema de canales con que cuenta la ciudad, sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar la acumulación de agua de lluvia" finalizó Claudia Gaspar.