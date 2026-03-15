Imputado por fracturarle el cráneo a un menor

El fiscal penal 4 Facundo Ruiz de los Llanos imputó a un hombre de 20 años por el presunto delito de lesiones graves, en el marco de una investigación iniciada tras una violenta pelea ocurrida en inmediaciones de avenida Tavella y calle Río Toro, en la ciudad de Salta, que dejó gravemente herido a un adolescente de 17 años.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 26 de enero, alrededor de las 03:00, cuando personal policial que prestaba servicio en el puesto policial "Puente Blanco" tomó conocimiento de una pelea protagonizada por un grupo de jóvenes que se arrojaban piedras y otros elementos contundentes entre sí.

Según consta en las actuaciones policiales, al arribar al lugar los efectivos encontraron al damnificado, quien presentaba una herida cortante en la cabeza producto de la agresión. Minutos después llegó una ambulancia del SAMEC, que trasladó al lesionado al Hospital San Bernardo, donde fue asistido por profesionales médicos.

Posteriormente, la madre del menor radicó una denuncia penal en representación de su hijo, señalando que el adolescente debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, el episodio se produjo en un contexto de conflictividad previa entre dos grupos de jóvenes, quienes ya habrían mantenido discusiones y amenazas con anterioridad.

Además, el análisis de registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad privadas y por el sistema de emergencias 911 permitió reconstruir la secuencia de lo ocurrido. En las imágenes se observa que un grupo de aproximadamente siete personas llegó al lugar y comenzó a recolectar piedras y cascotes. Posteriormente se produjo un enfrentamiento con otro grupo más numeroso.

Según surge de la verificación de las cámaras, durante la huida uno de los participantes fue perseguido por el damnificado, momento en el cual el acusado arrojó una piedra desde la parte superior de un puente, que impactó directamente en la cabeza del joven, provocando que cayera al suelo. Luego, otros dos jóvenes continuaron agrediéndolo físicamente y arrojándole piedras a corta distancia.

Las lesiones sufridas por el adolescente demandaron un tiempo de curación de unos 45 días, el diagnóstico traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento con riesgo de vida.

La identificación de los sospechosos, el acusado y dos menores de edad, se sustentó en la concordancia entre los testimonios de los testigos presenciales, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, la verificación de perfiles en redes sociales y constataciones domiciliarias realizadas por personal del Grupo Investigativo.

Allanamientos

En el marco de la causa, el Juzgado de Garantías 2 autorizó allanamientos en los domicilios vinculados a los sospechosos, procedimientos que se llevaron a cabo el 11 de marzo, oportunidad en la que se secuestraron elementos de interés para la investigación que continuará hasta el total esclarecimiento del caso.

El pedido de prisión efectiva fue aceptado por el juzgado de Garantías en turno.