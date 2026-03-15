"Volveré y seré millones", dijo el agresor tucumano

La Justicia de Tucumán dispuso en las últimas horas cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo "Pichón" Segura, el dirigente local acusado de haber atacado con un cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, durante un incidente ocurrido esta semana en el sur de la provincia norteña, que se encuentra en emergencia por inundaciones en varios puntos de su territorio..

El fiscal Miguel Ángel Varela imputó a Segura por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía, mientras que la defensa presentó una impugnación a la medida. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez solicitó la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga o de interferencias en la investigación.

La medida se dictó en una audiencia de formulación de cargos y el acusado luego fue trasladado al penal de Benjamín Paz.

Mientras aguardaba la audiencia judicial, el dirigente realizó varias publicaciones en sus redes sociales en las que se mostró desafiante y agradeció el respaldo de sus seguidores, aseguran fuentes de esa provincia.

Al conocerse la medida judicial, escribió que permanecerá incomunicado durante los próximos cuatro meses y dejó su cuenta a cargo de una community manager. En ese mensaje incluyó una frase atribuida a Eva Perón: "Volveré y seré millones".

El episodio que derivó en la causa ocurrió cuando un grupo de dirigentes libertarios se dirigía hacia la localidad de La Madrid, una zona afectada por fuertes lluvias e inundaciones. La comitiva -integrada por legisladores y dirigentes locales- se trasladaba por la ruta 157 cuando un grupo de personas bloqueó el paso.

Según la denuncia presentada por Pelli, Segura se acercó para impedir que continuaran viaje. Después de un breve intercambio, el agresor le propinó un cabezazo en el rostro que le provocó una fractura nasal y una fuerte hemorragia.

El diputado fue asistido en el Hospital Regional de Concepción, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encefalocraneano y fractura del hueso nasal. Si bien el legislador permaneció en observación, los profesionales descartaron lesiones cerebrales. "Fue una desgracia con suerte", señaló uno de los médicos que participó de la atención.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, el ataque habría tenido como objetivo impedir que dirigentes de un espacio político distinto ingresaran a la zona afectada por las inundaciones para realizar actividades de asistencia. Mientras tanto, la causa continúa abierta para esclarecer si hubo otros participantes en el episodio.

Por el momento Marcelo Segura es el único detenido y su accionar trascendió en todos los medios del país.