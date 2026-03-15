Del petróleo al litio: una innovación que puede revolucionar la minería

En medio del creciente interés por las energías alternativas y el protagonismo que en ese contexto adquirió el litio, una interesante iniciativa puede llegar a ganar atención en la industria energética: extraer litio de los yacimientos petroleros. La propuesta, que surge de científicos del norte del país, entre otros, abre una posibilidad interesante para Argentina, especialmente para Vaca Muerta, donde el enorme volumen de agua que se produce en los pozos podría transformarse en una nueva fuente de valor.

La clave está en aprovechar un subproducto que hoy es considerado mayormente un costo operativo. En la cuenca neuquina muchos pozos de hidrocarburos generan grandes cantidades de agua salina o "salmuera de producción", que contiene diversos elementos químicos disueltos. Entre ellos aparece el litio, clave para la fabricación de las baterías utilizadas en la revolución energética hacia la que va el mundo.

La posibilidad de recuperar ese mineral a partir de salmueras petroleras fue analizada en distintos trabajos científicos. A nivel local, investigaciones desarrolladas hace unos años por los geólogos salteños Raúl Gutiérrez, Mauro de la Hoz y sus colegas de otras provincias Gustavo Vergani y Lisandro Rodríguez, estudiaron el potencial de las salmueras de la cuenca Neuquina para producir litio como subproducto de la actividad hidrocarburífera.

Estos estudios señalan que el litio podría recuperarse mediante tecnologías EDL (Extracción Directa de Litio); separación química, como adsorbentes, membranas o procesos electroquímicos, que permiten aislar el metal de otros minerales presentes en el agua. La misma infraestructura petrolera podría convertirse también en una fuente de producción de litio, agregando valor a la actividad energética.

Investigación

En una disertación que brindó el geólogo Gutiérrez en el canal de YouTube Capítulo Argentino SPWLA, explicó que el litio se libera desde rocas volcánicas y graníticas mediante procesos de meteorización y circulación de fluidos hidrotermales, para luego migrar a través de fallas y fracturas hasta concentrarse en reservorios sedimentarios donde se acumulan las salmueras. Ese sistema se replica en los yacimientos petroleros.

Este enfoque combina conocimientos de la geología del petróleo con estudios sobre sistemas de litio desarrollados en el ámbito académico, en una colaboración entre empresas del sector energético y universidades nacionales, incluida la Universidad Nacional de Salta, que aportó investigadores al proyecto.

Vaca Muerta

Uno de los escenarios más interesantes es el de los reservorios no convencionales como Vaca Muerta. Durante la fractura hidráulica, grandes volúmenes de agua se inyectan en la roca para liberar petróleo y gas. Luego, parte de ese fluido regresa a la superficie como "flowback", mezclado con salmueras de la formación geológica.

Los análisis realizados en estos fluidos muestran concentraciones de litio que, si bien son menores que las de algunos salares, podrían ser económicamente aprovechables si se procesan grandes volúmenes.

De acuerdo con estimaciones técnicas presentadas en estudios del sector, los proyectos no convencionales de la cuenca Neuquina producen más de 4,3 millones de metros cúbicos de salmuera al año, lo que podría permitir recuperar entre 700 y 2.100 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, dependiendo de la concentración del mineral.

Para los especialistas, el atractivo del modelo es que ese ingreso provendría de un recurso que hoy ya se extrae junto al petróleo.

Exploración

La idea de producir litio a partir de salmueras petroleras no es exclusiva de Argentina. En Estados Unidos y Canadá existen proyectos que buscan desarrollar este tipo de recursos.

Entre los casos avanzados se encuentra en Arkansas, donde las salmueras de antiguos campos petroleros contienen concentraciones de litio relativamente altas y se están probando tecnologías de extracción directa.

También se estudian reservorios similares en otras regiones petroleras de Estados Unidos, como Texas, donde las salmueras profundas son consideradas una fuente alternativa del mineral.

En Argentina, un antecedente se encuentra en el campo Palmar Largo, en Formosa, donde se detectó la presencia de litio en salmueras vinculadas a reservorios volcánicos petroleros, con concentraciones cercanas a 45 miligramos por litro. Aunque el proyecto se encuentra en etapas iniciales, sirve como ejemplo de que este tipo de recursos podría existir también en otras cuencas hidrocarburíferas del país.