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Tras la caída del cielo raso en una escuela de zona sur, dictarán clases rotativas

La semana pasada la escuela Clara Saravia vivió un preocupante momento cuando el durlock del techo se desprendió sobre dos aulas y un patio interno. Ya informaron a los padres cómo continuarán las clases esta semana.
Domingo, 15 de marzo de 2026 14:31

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Luego del desprendimiento de parte del cielo raso en la escuela Clara Saravia, ubicada en el barrio Intersindical, la institución informó cómo se organizarán las clases durante esta semana para asegurar la continuidad de las actividades educativas.

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A través de un comunicado enviado a las familias, las autoridades del establecimiento indicaron que desde el lunes las clases se dictarán de manera rotativa, mientras se normaliza la situación edilicia.

Cómo será la organización de las clases

Según detalló la institución, el esquema de asistencia se dividirá por ciclos.

Los estudiantes del segundo ciclo (4°, 5°, 6° y 7° grado) asistirán a la escuela los lunes, miércoles y viernes.

En tanto, los alumnos del primer ciclo tendrán clases los martes y jueves.

El incidente que generó preocupación

El nuevo esquema se dispuso luego de que parte del cielo raso se desprendiera dentro del establecimiento, lo que generó preocupación entre padres y docentes.

Según se informó, cedió el durlock del techo en dos aulas y en un sector del patio interno. El hecho habría ocurrido durante la madrugada.

La situación se conoció cuando un grupo de padres que participaba de una reunión en la escuela fue informado por las autoridades sobre lo ocurrido.

Tras el incidente, Supervisión autorizó el retiro de los alumnos de los cursos afectados y dispuso la suspensión de clases en tres grados durante dos jornadas de manera preventiva.

El resto de los cursos continuó con sus actividades con normalidad.

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