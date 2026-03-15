VIDEO. Temporal en Colonia Santa Rosa: más de 100 mm de lluvia, evacuados y un auto terminó dentro de un canal

Una intensa tormenta azotó durante la madrugada a Colonia Santa Rosa, en el norte salteño, y dejó una situación crítica en varios barrios de la ciudad. Según fuentes locales, entre 130 y 150 milímetros de lluvia cayeron, lo que provocó inundaciones generalizadas, calles anegadas y la evacuación de familias. El agua habría comenzado a caer alrededor de las 4.30 hasta las 6.

Las imágenes que comenzaron a circular durante la mañana muestran la magnitud del temporal: calles convertidas en ríos, viviendas rodeadas por el agua y vehículos arrastrados por la corriente.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando un auto cayó dentro de un canal fluvial arrastrado por el agua, el mismo pertenecería a un taxista. El vehículo tuvo que ser retirado posteriormente con la ayuda de una máquina. Hasta el momento no se confirmó si hubo personas heridas por ese hecho.

Foto: Gentileza Canal Dos

Barrios completamente anegados

Los sectores más afectados por el temporal fueron:

Las Palmeras

Nueva Esperanza

Jesuitas

El Milagro

Medalla Milagrosa

Sagrado Corazón

Manero

Parte del barrio 20 de Junio

Además, se reportaron complicaciones en el ingreso a la ciudad por el sector de Grutas, donde el agua cubrió calles y accesos.

El canal principal de la ciudad colapsó, lo que provocó que el agua corriera con fuerza incluso sobre la Ruta 14, frente al templete Sagrado Corazón.

Evacuados y viviendas afectadas

Las intensas precipitaciones provocaron el ingreso de agua en viviendas y obligaron a evacuar a varias familias en los barrios más comprometidos.

Por el momento no se informó oficialmente la cantidad de evacuados, aunque se sabe que varios vecinos debieron abandonar sus hogares durante la mañana.

Vecinos de la zona señalaron que la ciudad enfrenta dificultades cada vez que se registran lluvias intensas.