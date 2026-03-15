"Incertidumbre de la memoria", una gran colección abierta al público

La muestra "La incertidumbre de la memoria" va a estar disponible al público un año, informa Federico Kirschbaum. El artista ha trabajado como curador en esta exposición, un gran relato visual que dispara en todos los sentidos con la reunión de algunas de las obras de CAM - Colección Alfredo Muñoz, nombre de un espacio ubicado en Paseo Güemes 112, y también de un artista.

Dos creadores, uno como coleccionista y el otro como curador, se unen para presentar a los salteños obras de otros creadores. Una experiencia, sin dudas, riquísima y poco frecuente.

"Hacer la curaduría es darle sentido a la muestra", dice Federico en contacto con El Tribuno.

"El curador, desde que elige, piensa en el diálogo que va a haber entre las distintas obras, un guion… Es decir, que tenga sentido. Y cuando ya están elegidas, en qué lugares van a estar colocadas, qué obra al lado de qué otra. Es como armar con todas una obra general, que es la muestra", completa.

Nombres del arte

El espacio reúne obras de 100 artistas en sus seis salas. Entre ellas se encuentran piezas de Marcos Acosta, Roly Arias, Heber Artaza, Gonzalo Beccar Varela, Roma Blanco, María Laura Buccianti, Felipe Catalán, Mariano Cornejo, Flavia Da Rin, María Martorell, Marta Minujín, Fabián Nanni, Alina Neiman, Liliana Porter, Ivana Salfiti, Javier Torres, Rodolfo Vivas.

"Que haya algo de esto en Salta es un lujo porque no hay muchas colecciones en el país que estén abiertas al público. Que Alfredo haya armado un espacio, y abrirlo al público, compartirlo es un acto generoso y es un lujo para los salteños que de otra forma no tendríamos acceso a ciertas obras", señala Kirschbaum.

Diálogos

"La de Alfredo es una de las colecciones más importantes de la región", dice, y describe lo que podrá verse. "En alguna sala, por ejemplo, la idea fue que haya un diálogo entre artistas contemporáneos o emergentes y artistas consagrados", cuenta.

"Entonces, tenés obras de Marta Minujín, de Adriana Margalef, de Benito Laren, de Nicolás Picatto. De diversas procedencias, Yuyo Guardiol, que es un artista de Rosario. Tenés Marcos Acosta, un cordobés que vive en Estados Unidos", suma.

La muestra inauguró a fines de febrero y va a estar todo un año. Las personas interesadas pueden contactarse por la cuenta de Instagram de CAM, y allí solicitar una visita, que se van agendando y coordinando. "No está abierta siempre, hay fechas específicas para visitar", ilustra.

El coleccionista

Alfredo Muñoz lleva mucho tiempo en el mundo del arte. Aparte de ser un artista que trabaja hace años en su obra, también tiene una colección.

Su obra forma parte del patrimonio cultural de la Provincia de Salta, de la Casa de la Cultura de Salta y está en colecciones privadas de Chile, España, Italia, Japón, EEUU y Suiza.

"Es muy común que haya artistas que coleccionen, eso me parece significativo también. Alfredo también es uno de los organizadores de FAS, la Feria de Arte de Salta, y de alguna forma se ha convertido en un referente del arte de la región", afirma Kirschbaum.

"Viaja a todas las ferias, todo el tiempo está haciendo de nexo entre Salta y otros lugares, trayendo obras, relacionándose con otros coleccionistas, con directores de museos, con gestores", describe en Muñoz el hacer de un coleccionista.

"Es una figura importante en el mundo del arte, por estos diálogos que genera entre artistas, coleccionistas, museos, galeristas. Y, en particular, esta es una colección desde el afecto", dice Federico, y completa la idea: "Alfredo se relaciona con las personas que compran la obra, con los galeristas, con los creadores. Y que el coleccionista sea un artista también suma. Tiene una sensibilidad diferente, los artistas que están en su colección son sus colegas".

"Fue un placer trabajar con él. Somos amigos y también artistas, entonces fue muy fácil armar el recorte. Tiene muchas obras, se va a mostrar solamente una parte de la colección, el año pasado se mostró otra. Y la idea es esa, que cada año vaya habiendo un recorte distinto", cuenta.

¿Qué es una colección?

"Hay coleccionistas, pero mucha gente no sabe qué es una colección, de hecho, me preguntan ¿qué es?, ¿es una muestra?", refiere Federico. "El Malba es una colección de arte privada", dice.

Y desarrolla: "Es una instancia distinta, están los museos, están las colecciones cerradas al público, que no sabemos que existen, y están las colecciones que se abren. Y el coleccionismo es una llama que está bueno que se replique. Porque los artistas vivimos de gente que consume arte; entonces, mientras más gente adquiera arte, más artistas pueden vivir de eso. Es bueno que más gente se anime a adquirir obra, a ir armando un acervo personal... Una colección abierta inspira a otros a sumarse a este mundo".

Motivaciones

Una de las motivaciones de las colecciones es preservar las obras. "Ser coleccionista es un trabajo altruista en un punto", dice Federico. "Estás apoyando a que los artistas puedan seguir desarrollando su carrera, y estás conservando un patrimonio a futuro".

"En general las colecciones privadas son para el disfrute en un círculo íntimo, entonces que haya alguien que se anime a abrir su colección a esta instancia pública es un hecho importante y bueno para aprovechar", añade.

"Cada artista cuando hace una obra deja una parte de su alma, de su historia. Cuando la ves sabés qué estabas atravesando en tu vida, qué situación, en qué lugar estabas. Cada obra tiene intrínsecamente recuerdos añadidos. Y cuando alguien adquiere una obra también se generan recuerdos", dice Federico Kirschbaum.

"El arte como una huella que construye la memoria"

"Históricamente, el arte ha sido una forma de dejar registro: una huella que construye la memoria que tenemos de tiempos anteriores, aunque no como un archivo exacto, sino como una acumulación de imágenes, gestos y emociones que se sedimentan con el paso del tiempo", dice el texto curatorial de la muestra de CAM.

"Incertidumbre de la memoria" reúne un recorte de la colección de un artista. "Cada obra incorporada funciona como un punto de anclaje: una muestra, una feria, un encuentro... los artistas, los amigos del mundo del arte, los viajes, los vínculos...", continúa.

"Tener un lugar, mantenerlo, hacer visitas guiadas, charlar con la gente son instancias sumamente importantes y educativas para acercar más gente al mundo del arte", dice en la charla Federico Kirschbaum sobre el trabajo que asume Alfredo Muñoz.

Y una colección permite conocer: "En la muestra hay artistas que no están en los museos de Salta. Artistas de Corrientes, por ejemplo, no están en los museos, entonces a través de esta muestra llegás a conocerlos".

Y también suma a la oferta turística. "Hay turistas sensibles al arte, y tenés una opción más cuando venís a Salta", ilustra.

Memorias

"Alfredo viaja y compra en ferias, en galerías y a veces los artistas le venden de forma directa. Siempre hay un trato con el otro, hay recuerdos", dice, y agrega: "Una obra genera recuerdos también cuando convivís con ella".

Esta muestra deja en evidencia esa memoria vinculada con el arte... "Una memoria que no es certera 100%, porque uno va olvidando cosas, va filtrando, mezclando con otras experiencias, con sueños, y se va como diluyendo. Entonces, de todo lo que uno recuerda, ¿qué es cierto y qué no es cierto?", reflexiona.