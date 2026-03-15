Homenajearán a Martina Silva de Gurruchaga por el Mes de la Mujer

En el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, el Fortín Martina Silva de Gurruchaga realizará un homenaje y disertación titulada “Mujeres de la Patria”, con el objetivo de destacar el legado histórico de las mujeres en la construcción de la Nación.

La actividad tendrá lugar el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 18, en la sede institucional de la entidad ubicada en Santa Fe 844, en la ciudad de Salta.

Un homenaje al legado femenino en la historia

Según informaron desde la organización, el encuentro busca honrar la memoria de Martina Silva de Gurruchaga, figura emblemática de la historia salteña y una de las mujeres destacadas en las luchas por la independencia.

En ese contexto, la disertación estará a cargo de la licenciada Lizi Mejías, quien abordará el papel que tuvieron las mujeres en distintos momentos clave de la historia argentina y su aporte en la construcción del país.

Actividades por el Mes de la Mujer

Desde el Fortín señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de propuestas destinadas a rescatar y difundir el protagonismo histórico de las mujeres, así como también promover espacios de reflexión sobre su legado.