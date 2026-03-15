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Deportes

VIDEO. River le ganó a Sarmiento por 2-0 y sube en las posiciones

Desde la llegada del Chacho Coudet, el millonario mantiene el puntaje perfecto con dos victorias consecutivas.
Domingo, 15 de marzo de 2026 21:49

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River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó esta noche, en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El millonario se quedó con el triunfo con goles de los delanteros Sebastián Driussi, en 40 minutos del primer tiempo, e Ian Subiabre, en 25 del segundo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el “Verde” es duodécimo en el grupo, siete unidades por detrás.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22 de marzo a las 17:45, mientras que los conducidos por el entrenador Facundo Sava serán locales de Aldosivi, el mismo día a partir de las 15:30.

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