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Deportes

Gran carrera de Colapinto en el GP de China: terminó décimo y sumó un punto

El argentino logró su primera unidad de la temporada en la segunda fecha. Se impuso el italiano Antonelli.
Domingo, 15 de marzo de 2026 06:04

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran actuación para terminar en la novena posición y así sumar sus primeros puntos luego de más de un año.

Luego de una gran carrera, en la que tuvo un gran comienzo, llegó a estar segundo e incluso se recuperó luego del infantil choque del francés Esteban Ocon (Haas). El argentino pudo protagonizar una buena remontada en las últimas vueltas para finalizar en la zona de puntos.

La última vez que el argentino había sumado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.

En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.

La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.

Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.

Ese Gran Premio de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.

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