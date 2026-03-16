Karina Milei sigue de cerca las áreas de influencia de Caputo

Pasado el receso veraniego, afloraron las viejas tensiones internas en el Triángulo de Hierro. Tras los recientes cambios en el Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, supervisa otras áreas que funcionan bajo la influencia del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas al menos dos fuentes del entorno, la funcionaria "está atenta a todas las áreas" con intencionalidad de ampliar su poder en el equipo que lidera el presidente Javier Milei. "Algunos nuevos cambios se van a venir. Hay gente que no entiende cómo funciona el poder", se expidió sin mención directa un integrante de la administración libertaria.

Con la salida de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio -alfil judicial del consultor- del Ministerio de Justicia, la titular de La Libertad Avanza sumó dominio en áreas. Allí recalaron Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, dos funcionarios que le reportan a través de los primos Menem. De esta forma, en un esquema de poder reconfigurado, la deja con marcada influencia en cuatro de los nueve ministerios: Defensa, Seguridad, Justicia e Interior. A esto se suma que es dueña del aparato partidario.

Por su parte, Caputo mantiene el dominio en Salud y varías áreas de Economía. De muy buena sintonía con Luis Caputo, el ministro es definido por los propios como uno de los "independientes". En un tercer escalón figuran Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, liderado por Pablo Quirno, cercano a Karina Milei, pero en equilibrio con Caputo; Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello; y Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger de vínculo directo con el mandatario.

En el "karinismo" advierten que la referente del espacio sigue de cerca el funcionamiento de ARCA, cuyo director ejecutivo Andrés Vázquez responde al asesor, pero además puso especial foco en distintas secretarias bajo la órbita del Palacio de Hacienda.

Si bien no hay precisión de los próximos pasos, desde su entorno garantizan nuevos movimientos en el futuro cercano. Esa postura no va en sintonía con lo que observa el Salón Martín Fierro, donde aseguran que más allá del avance en Justicia, no esperan nuevos embates. "Felices los que nada esperan porque nunca serán defraudados", ironizó una voz del ecosistema ante la consulta de NA.

Mañana, el asesor y la funcionaria podrían llegar a verse las caras post reconfiguración del mapa de poder en las oficinas del Ministerio del Interior durante la reunión de mesa chica, la primera tras los cambios en Justicia y la polémica con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde varios sobrevuelan las sospechas de fuego amigo en la filtración. Este punto encuentra resistencia entre los apuntados que culpan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde -dicen en voz baja en los pasillos de Balcarce 50- el excandidato a presidente Sergio Massa mantiene influencia.