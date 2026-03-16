Las universidades paran desde hoy, incluida la UNSa

Este lunes comenzará un paro nacional universitario impulsado por las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, que convocaron a un cese de actividades en dos etapas: la primera del 16 al 21 de marzo y la segunda del 23 al 30, en el marco de un reclamo por recomposición salarial y mayor presupuesto para las universidades públicas.

La medida tendrá alcance en la mayoría de las casas de altos estudios del país y también impactará en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). En la provincia, distintos sectores de la comunidad universitaria ya comenzaron a difundir la adhesión al paro y a informar sobre la suspensión de actividades en algunas cátedras.

Desde el sector no docente, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa) confirmó que se vienen realizando charlas informativas en distintas dependencias de la universidad para explicar la situación del sector. La secretaria general del gremio, Stella Mimesi, señaló que las reuniones están abiertas tanto a afiliados como a trabajadores no afiliados.

"Es importante que los compañeros se informen por fuentes oficiales y puedan acercar sus dudas o sugerencias al sindicato", expresó la dirigente en Radio UNSa el viernes pasado. Además remarcó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución y el convenio colectivo de trabajo. En ese marco, desde el gremio indicaron que continuarán las reuniones en distintas facultades y sedes mientras se mantiene el plan de lucha.

Desde noviembre de 2023, los docentes universitarios "perdieron el equivalente a 11,5 salarios. De cada tres meses trabajados, solo pagaron dos", dijo Laura Carboni, de AGD - UBA.

Por otra parte, agrupaciones estudiantiles también comenzaron a comunicar la situación académica para esta semana. En la Facultad de Humanidades de la UNSa, por ejemplo, se informó que algunas materias no iniciarán las clases debido a la adhesión de docentes al paro nacional, mientras se difundirán listados de cátedras adheridas.

Salarios y la ley

La protesta tiene como principal eje el reclamo salarial. Según indicaron los gremios docentes, los sueldos del sector registran un fuerte atraso frente a la inflación. Además, exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27795, sancionada por el Congreso el año pasado y que prevé mayores recursos para el funcionamiento de las universidades.

Según la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, el salario real de los docentes universitarios se encuentra en su nivel más bajo en décadas: un 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los niveles registrados en 2004.