Rutas intransitables: el campo teme demoras y más costos para la cosecha

Las lluvias del último mes dejaron al descubierto la fragilidad de las rutas en Salta, afectando la logística de la cosecha y poniendo en alerta a productores, comerciantes y ciudadanos. El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, advirtió que la falta de mantenimiento compromete la competitividad provincial y la seguridad vial.

"Estamos con mucha preocupación, no solo por los aumentos en los costos logísticos que esto conlleva, sino porque en los próximos meses, entre junio y agosto seguramente tendremos el grueso de la cosecha y esto va a ser una complicación más para los movimientos, por los tiempos que requerirán. Los traslados serán mucho más lentos y eso va a reflejarse después en los costos", señaló Figueroa a El Tribuno.

Figueroa remarcó que el problema excede al sector productivo y afecta directamente a la ciudadanía. "Más allá de las complicaciones de los traslados y costos para nosotros, creo que esto afecta a más sectores, a la ciudadanía en su conjunto. Desde la rural vemos un riesgo de vida en varios tramos. Hay riesgo para la circulación de todos los ciudadanos", hizo hincapié.

Y añadió: "Sabemos que desde el año pasado el Estado provincial le reclamó a la Nación por el tema de las obras".

Entre los tramos más críticos mencionó la Ruta 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera, que viene de larga data y largas discusiones, y la Ruta 5, donde si bien hubo esfuerzos de mejora, persisten sectores muy débiles.

El dirigente advirtió que las lluvias del último mes y medio evidenciaron una falta de mantenimiento sistémica que se refleja en todo el deterioro y el lamentable estado de los corredores viales. "Creemos que esto afecta a la circulación de ciudadanos, el sector del turismo, al comercio porque hay que ingresar y trasladar toda la mercadería y por supuesto a nuestro sector que permanentemente está moviendo no solo granos, sino también hacienda y todos los servicios", expresó.

Infraestructura

El presidente de la Sociedad Rural señaló que: "Las intenciones siempre son buenas de todos, pero creo que tenemos que bajar esto a la realidad y empezar a hacer obras concretas sobre la infraestructura de la provincia, tanto en rutas nacionales como provinciales para lograr tener una competitividad y atraer las inversiones que necesitamos. Creemos que ya no se puede esperar más y hay que empezar a priorizar dentro de las obras que hay que hacer, en materia de rutas provinciales y nacionales. Hay que seguir haciendo las gestiones necesarias".

Figueroa señaló además que la entidad viene poniendo especial atención en el desarrollo del sector ganadero. "Hoy, la ganadería es una de las producciones que tiene buenos precios y está empujando y tiene demanda, tanto internacional como interna, la carne, y eso la provincia no puede desaprovecharlo", manifestó.

En ese sentido, planteó que uno de los objetivos es duplicar el stock ganadero en Salta, aunque advirtió que para lograrlo aún quedan desafíos estructurales. Si bien la provincia ya cuenta con el ordenamiento territorial aprobado y reglamentado, sostuvo que todavía falta avanzar en financiamiento y en infraestructura adecuada, especialmente en materia de rutas, para que el sector pueda crecer en el interior y para que Salta logre mayor competitividad y capacidad de atraer inversiones.

Impacto económico

El cálculo de pérdidas por lluvias o por el estado de las rutas es complejo. Figueroa explicó que recién se podrá conocer el impacto en granos o cultivos cuando comience la trilla, o sea, la cosecha y se observen los rindes o los sectores que no podrán cosecharse. "Habrá que ver si en otros lugares fue beneficiosa el agua, donde no fue tan intensa y posiblemente compensen esos kilos los lugares en los que por ahí se atrasó", dijo.

Consultado sobre la cantidad de productores afectados por el exceso de lluvias, Figueroa indicó que por el momento no existen reportes precisos. Señaló que recién con el avance de las próximas semanas se podrá tener un panorama más claro sobre el impacto real en los cultivos.

No obstante, advirtió que podría haber complicaciones en producciones sensibles como el tabaco, que es particularmente vulnerable al llamado emponche, un fenómeno que ocurre cuando las lluvias son intensas y el drenaje del suelo es insuficiente. En esas condiciones, la planta puede sufrir asfixia radicular.