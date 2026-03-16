Tras la captura del narco más buscado de Sudamérica, EEUU cierra un consulado en Bolivia

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia anunció el cierre provisional de su Agencia Consular en la región de Santa Cruz (este), la única que tiene en el país, como medida preventiva tras la captura el viernes, del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la detención de al menos ocho personas vinculadas a su organización.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La Agencia Consular de EE.UU. en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo hasta al menos el viernes 20 de marzo", señala la alerta de seguridad de la delegación diplomática.

Asimismo pide a los residentes estadounidenses "monitorear los medios locales", poner atención a su entorno y "mantener un perfil bajo".

La Policía capturó a Marset la madrugada del viernes durante un operativo en un barrio de Santa Cruz, en el que primero se intervino una casa donde estaba su grupo de seguridad, conformado por cuatro personas, entre ellas, una mujer. Posteriormente se actuó en una segunda vivienda situada a ocho minutos de distancia, donde se encontraba el prófugo uruguayo.

La acción se realizó sin bajas en la Policía ni entre civiles, tras lo cual el Gobierno inició gestiones para que Marset sea expulsado a Estados Unidos.

El Gobierno informó que Marset instaló en Santa Cruz su base de operaciones y que los operativos desarrollados antes y después de su captura derivaron en la confiscación de viviendas, aeródromos, avionetas, drogas y vehículos valorados en 15 millones de dólares.

El sábado, los cuatro integrantes del cuerpo de seguridad fueron presentados a los medios, incluida la mujer que fue identificada como la hermana de Marset, y horas después la Justicia dispuso la detención preventiva de todos. También se detuvo a otras cuatro personas: un brasileño y un chileno con antecedentes narco, mientras que no se dieron detalles sobre otros detenidos.

La Embajada estadounidense indicó que la captura de Marset fue un resultados del "Escudo de las Américas", un bloque conformado recientemente por el mandatario Donald Trump y varios presidentes de Latinoamérica para cooperar en temas de seguridad, migración y narcotráfico. Está acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la Justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil.

Pagaba 10 mil dólares para jugar con la 10

En Bolivia, el uruguayo jugaba al fútbol con la número 23, en honor a su ídolo David Beckham. Se compró un equipo y participaba con identidad brasileña. Su pasión por el fútbol no tenía límites. Su objetivo era convertirse en el nuevo 'David Beckham', pero lo intentó siempre utilizando dinero narco. En el año 2021 llegó a pagar 10 mil dólares para ponerse la 10 en el Deportivo Capiatá, de la segunda división del fútbol paraguayo. Pero no solo pateaba la pelota, sino que utilizó el fútbol para lavar dinero narco. En el club paraguayo era el que pagaba los jugosos sueldos y todos jugaban para él.

Aseguran que no hubo ayuda externa

La autoridad máxima de la Policía Boliviana afirmó que las investigaciones abarcarán a personas de otras instituciones que dieron ayuda al capo uruguayo. Anticipó que responderán ante la Justicia en Bolivia

El comandante General de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, dejó en claro que tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset en Santa Cruz de la Sierra, la madrugada del viernes 13 de marzo, las investigaciones continuarán en el país para dar con el paradero de las personas que brindaron colaboración al extranjero.

"Tenemos información de mucha gente que ha colaborado con Marset. Es muy probable que haya policías, pero también otro tipo de personas, probablemente de otras instituciones, que han brindado colaboración y cobertura. La autoridad dijo que el operativo de captura de Marset fue ejecutado estrictamente por 100% efectivos de la Policía Boliviana y descartó que hayan recibido ayuda extranjera.

Y agregó que Marset emigraba del domicilio donde fue aprehendido, en la zona de Las Palmas de la capital cruceña, a una vivienda que quedaba a minutos donde pernoctaba su equipo de seguridad, en la que hacían contacto con terceras personas.

Tras su captura, Marset fue enmanillado de pies y manos, y trasladado en un fuerte operativo hasta el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. Desde la terminal aeroportuaria cruceña fue enviado en un avión de la DEA hasta Estados Unidos donde deberá comparecer ante la Justicia en Nueva York, por lavado de dinero.

Para el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la aprehensión de Sebastián Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Sin embargo, remarcó que "neutralizar a un líder criminal es solo el primer paso".