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Deportes

Murió Marcelo Araujo, uno de los relatores más emblemáticos del fútbol argentino

El periodista y narrador deportivo tenía 78 años y fue una de las voces más emblemáticas de las transmisiones del fútbol argentino durante décadas, especialmente al frente del programa televisivo “Fútbol de Primera”.
Lunes, 16 de marzo de 2026 10:00

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El periodismo deportivo argentino está de luto. Marcelo Araujo, uno de los relatores más reconocidos de la televisión y la radio del país, murió este lunes a los 78 años. Durante décadas fue una de las voces más identificadas con las transmisiones del fútbol argentino y marcó una época al frente del histórico programa “Fútbol de Primera”.

Araujo construyó una extensa carrera como relator y conductor, consolidándose como una figura central de las transmisiones televisivas del campeonato argentino durante los años noventa y principios de los 2000. Su estilo apasionado, su tono inconfundible y su forma de narrar los goles lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de hinchas.

Su nombre quedó particularmente ligado a “Fútbol de Primera”, el ciclo que durante años resumió cada fin de semana lo mejor de la fecha del torneo local y que se transformó en un clásico de la televisión abierta. Desde allí relató partidos memorables y acompañó algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Además de su trabajo en televisión, Araujo desarrolló una trayectoria en radio y participó en distintos proyectos vinculados al periodismo deportivo. Su voz también estuvo presente en transmisiones internacionales y en coberturas de torneos relevantes.

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones en el ambiente del fútbol y del periodismo, donde colegas, exfutbolistas y fanáticos recordaron su legado y su influencia en la manera de contar el juego. Con su estilo característico, Marcelo Araujo dejó una marca profunda en la historia de las transmisiones deportivas del país.

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