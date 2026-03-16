Buscan a familiares de un hombre que se encuentra en Metán

La Policía de Salta difundió un pedido de colaboración a la comunidad para ubicar a familiares de David Abel Martínez, de 56 años, quien actualmente se encuentra en la ciudad de San José de Metán.

La solicitud se realiza a requerimiento de la Asesoría de Menores e Incapaces, en el marco de actuaciones destinadas a establecer contacto con su entorno familiar o allegados, con el objetivo de brindarle acompañamiento y la contención correspondiente.

Desde la fuerza indicaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre familiares o conocidos del hombre puede comunicarse con la dependencia policial más cercana o con el Sistema de Emergencias 911.