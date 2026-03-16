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Policiales

Buscan a familiares de un hombre que se encuentra en Metán

La Policía de Salta solicita colaboración para ubicar a allegados de David Abel Martínez, de 56 años. El pedido fue realizado por la Asesoría de Menores e Incapaces para poder establecer contacto con su entorno familiar.
Lunes, 16 de marzo de 2026 10:59
David Abel Martínez

Escuchar esta nota - 00:00

La Policía de Salta difundió un pedido de colaboración a la comunidad para ubicar a familiares de David Abel Martínez, de 56 años, quien actualmente se encuentra en la ciudad de San José de Metán.

La solicitud se realiza a requerimiento de la Asesoría de Menores e Incapaces, en el marco de actuaciones destinadas a establecer contacto con su entorno familiar o allegados, con el objetivo de brindarle acompañamiento y la contención correspondiente.

Desde la fuerza indicaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre familiares o conocidos del hombre puede comunicarse con la dependencia policial más cercana o con el Sistema de Emergencias 911.

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