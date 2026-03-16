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Policiales

A dos años del siniestro en avenida Paraguay, en abril comienza el juicio

Del 13 al 30 de abril de este año se realizará la audiencia de debate contra el hombre imputado por homicidio simple, lesiones graves y lesiones leves en concurso ideal.
Lunes, 16 de marzo de 2026 14:13
Foto: Javier Rueda

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Entre el 13 y el 30 de abril de este año se llevará adelante el juicio por el siniestro vial ocurrido en avenida Paraguay, donde cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas.

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El debate oral estará a cargo de la jueza Gabriela Romero Nayar, quien presidirá la audiencia en la causa seguida contra un hombre imputado por homicidio simple en cinco hechos, lesiones graves en dos hechos y lesiones leves en cuatro hechos, todos en concurso ideal y en calidad de autor.

El hecho ocurrió en marzo del año pasado

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo del 2024, en avenida Paraguay, una zona donde funcionan varios locales bailables.

De acuerdo con la investigación, el imputado conducía en sentido sur-norte cuando perdió el control del auto, lo que derivó en una colisión contra peatones que salían de los boliches de la zona. Como consecuencia del impacto cinco personas fallecieron en el lugar, mientras que otras seis sufrieron lesiones de distinta gravedad.

Conducía alcoholizado y a alta velocidad

Según lo que se estableció durante la etapa investigativa, el acusado circulaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, factores que habrían provocado que perdiera el control del vehículo.

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