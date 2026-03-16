Crimen de Kim Gómez: condenaron al joven a 23 años y cuatro meses de prisión

La Justicia de La Plata condenó este lunes a la pena de 23 años y cuatro meses de prisión al joven que asesinó a Kim Gómez durante un intento de robo.

Se trata del muchacho de 18 años -al momento del crimen tenía 17- que el 25 de febrero de 2025 atropelló y arrastró durante 15 cuadras a la víctima en el barrio Altos de San Lorenzo.

El Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, lo declaró culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo.

La fiscalía había solicitado esa cantidad de años, al tiempo que la defensa pidió siete años al considerar que el hecho se trató de un homicidio culposo.

Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.

El caso

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.