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Deportes

VIDEO. Racing le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0, con un doblete de Maravilla

Adrián Martínez reapareció en la academia tras una lesión y marcó los dos goles del triunfo de la academia frente al equipo cordobés.
Lunes, 16 de marzo de 2026 22:02

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Racing le ganó 2-0 sin despeinarse a Estudiantes de Rio Cuarto, en condición de local, y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Adrián Martínez marcó los dos goles de Racing, a los 10 y 48 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.

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