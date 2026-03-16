Gran fiesta femenina en el estadio padre Martearena

Un encuentro del alma a todo fúitbol. El pasado Día de la Mujer, en las canchas auxiliares del estadio Padre Ernesto Martearena se vivió una verdadera fiesta del fútbol femenino, en donde niñas de los diferentes clubes salteños participaron con partidos amistosos de los festejos.

Jugaron las categorías Sub-10, Sub-13, Sub-15, junto a mamás y referentes del fútbol salteño.

De esta manera y organizado por Belén Morelli, presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino y técnica de Central Norte, la fiesta estuvo engalanada con la participación de artistas como David Leiva, Christian Herrera, Guitarreros, el Juanjo, Gaby Morales y Fede Maldonado, entre otros.

En el acto inaugural estuvo en representación del comité ejecutivo de la Liga Salteña la doctora Blanca Chacón Door. Las Heroínas de Patria bailaron malambo y se entregaron diplomas a referentes femeninas de la disciplina y pioneras salteñas.