CAVeS lanzó el torneo Apertura de pista y campo

Organizado y fiscalizado por el Circulo de Atletas Veteranos de Salta, el sábado se llevó a cabo el Torneo Apertura de pista y campo, con la participación de atletas de la Asociación Salteña de Atletas Master, de AJAM Jujuy, atletas libres y CAVeS.

La cita fue en la pista de atletismo del Legado Güemes.Cabe destacar que la atleta Mirta Villarreal, de la categoría 50 a 54 años, brilló en la prueba de 3.000 mts con una marca de 11 min en 28 segundos. Villarreal posee el récord argentino y sudamericano en maratón.

Plata en Uruguay



Asimismo durante este fin de semana, dos atletas de CAVeS compitieron en el XL Torneo Internacional "López Testa " en la pista de atletismo Darwin Piñeyrua.

Juana Tolaba categoría 50 a 54 años obtuvo plata en los 2.000 mts con obstáculos, mientras que María Luisa Gamazo categoría 65 a 69 años medalla de plata en las pruebas de martillo, martelete y 2.000 mts con obstáculos y 4 puesto en jabalina y disco. Compitieron 242 atletas.