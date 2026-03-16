Cerrillos: un trabajador murió electrocutado mientras realizaba una instalación eléctrica

Un trágico accidente laboral ocurrió en la tarde de ayer en Cerrillos, donde un operario perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de instalación.

De acuerdo con las primeras informaciones dadas a conocer por portales locales, el hecho se registró cerca de las 18.30 cuando tres trabajadores se encontraban colocando una cartelería en un conocido local comercial de venta de hojas de coca. Por causas que se investigan, los operarios habrían entrado en contacto con cables de alta tensión, lo que provocó una potente descarga.

Como consecuencia del impacto eléctrico, uno de los trabajadores falleció en el lugar. Otro de los operarios resultó con lesiones y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que el tercer trabajador logró salir ileso del incidente.

Tras el hecho, se desplegó un operativo en la zona con la presencia de efectivos policiales, personal de emergencias y peritos que trabajan para establecer con precisión cómo se produjo el fatal accidente.

En el lugar también se encontraban familiares de la víctima, quienes permanecieron en la zona visiblemente afectados por lo ocurrido. El hecho generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la localidad.