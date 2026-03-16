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Internacionales

La dura respuesta de Alemania y Reino Unido a los reclamos de Trump: “La guerra no tiene nada que ver con la OTAN”

Los países europeos se buscan un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz.
Lunes, 16 de marzo de 2026 08:48

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Después de que Donald Trump exhortara a los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz a garantizar su seguridad en coordinación con Estados Unidos, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que el Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el paso marítimo.

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“Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos”, dijo Starmer a la prensa.

El primer ministro laborista británico también señaló que el Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, en una respuesta directa al presidente estadounidense.

En tanto, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó que el conflicto bélico de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio [de sus miembros]”, destacó el vocero, quien contrastó que en este momento “no existe el mandato para desplegar a la OTAN”.

“Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, enfatizó el portavoz del canciller Friedrich Merz.

Fuente: La Nación

 

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