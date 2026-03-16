VIDEO. Un perrito cayó al fondo de una tumba que se derrumbó: piden a los bomberos que lo rescaten

Una escena tan triste como desesperante se vive desde esta mañana en el cementerio de El Carmen, en Embarcación. Un perro cayó al fondo de una tumba cuya loza se había debilitado por las lluvias de los últimos días y terminó cediendo bajo su peso.

El animal quedó atrapado a una profundidad de poco más de dos metros dentro de la estructura de cemento. Desde el interior de la sepultura no deja de ladrar ni de llorar, en un claro pedido de ayuda que conmueve a quienes pasan por el lugar.

Video gentileza Ariel Costilla

Vecinos que se acercaron al cementerio advirtieron que la estructura permanece endeble debido a la humedad acumulada, lo que genera un riesgo para cualquiera que intente bajar a rescatarlo. Por esa razón, hasta el momento nadie se animó a descender.

Ante esta situación, las personas que se encontraban en el lugar solicitaron la presencia de bomberos para poder rescatar al animal sin poner en peligro a quienes intenten ayudarlo. Mientras tanto, el perrito continúa atrapado en el fondo de la tumba, llorando y esperando que alguien logre sacarlo de allí.