PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
16 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cerrillos
Manuel Adorni
Mauricio Gaspar Novelli
Anses
EEUU
Edesa
Marcelo Araujo
Violencia intrafamiliar
cerrillos
Manuel Adorni
Mauricio Gaspar Novelli
Anses
EEUU
Edesa
Marcelo Araujo
Violencia intrafamiliar

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Corte de energía eléctrica en Bº Parque Industrial: técnicos trabajan para restablecer el servicio

Desde EDESA informaron que la interrupción se produjo por la salida de servicio de las líneas que abastecen a la zona. Operarios trabajan en la reparación de un conductor de media tensión que se encuentra cortado.
Lunes, 16 de marzo de 2026 09:44

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Desde EDESA informaron que en la mañana de hoy se registró una interrupción en el suministro eléctrico que afecta al Parque Industrial y a sectores aledaños, luego de que salieran de servicio las líneas que abastecen de energía a esa zona.

De acuerdo con lo comunicado, la falla se originó por el corte de un conductor de media tensión, situación que obligó a suspender el servicio mientras se realizan las tareas de reparación correspondientes.

Desde EDESA indicaron que equipos técnicos ya se encuentran trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Asimismo, la empresa pidió comprensión a los usuarios afectados mientras se llevan adelante los trabajos necesarios para normalizar el servicio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD