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Salta

Restablecieron la energía en la zona del Parque Industrial

Desde EDESA informaron que la interrupción se produjo por la salida de servicio de las líneas que abastecen a la zona. 
Lunes, 16 de marzo de 2026 09:44

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Desde EDESA informaron que en la mañana de hoy se registró una interrupción en el suministro eléctrico que afecta al Parque Industrial y a sectores aledaños, luego de que salieran de servicio las líneas que abastecen de energía a esa zona. Aunque luego de unas horas se restableció el servicio.

De acuerdo con lo comunicado, la falla se originó por el corte de un conductor de media tensión, situación que obligó a suspender el servicio mientras se realizan las tareas de reparación correspondientes.

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