Cristina criticó que hoy debe declarar en Comodoro Py

La expresidenta Cristina Kirchner criticó el requisito de presencialidad obligatoria para la declaración que deberá hacer hoy, desde las 9, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro 7 (TOF7) en la Causa Cuadernos y advirtió que "no va alcanzar para ocultar" la causa $Libra que salpica al gobierno de Javier Milei.

"Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ícuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ´la moral como política de Estado´, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares", por promocionar la criptomoneda, escribió la titular del PJ nacional en su cuenta de X.

La exmandataria inició su mensaje repudiando la presencialidad para la declaración judicial: "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos", que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ´presencialidad´", sostuvo.