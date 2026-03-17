Israel inició la invasión terrestre contra Hezbollah en el Líbano

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las fuerzas israelíes lanzaron ayer operaciones terrestres contra bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), abriendo un nuevo frente en un conflicto regional cada vez más amplio.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que la operación tenía como objetivo "eliminar las amenazas y proteger a los residentes del norte".

Añadió que a cientos de miles de residentes del sur del Líbano que evacuaban sus hogares al sur del río Litani no se les permitiría regresar hasta que las comunidades israelíes del norte estuvieran aseguradas.

"El primer ministro Netanyahu y yo hemos instruido a las FDI para que destruyan la infraestructura terrorista en las aldeas fronterizas libanesas, tal como se hizo contra Hamas en Rafah, Beit Hanoun y los túneles terroristas en Gaza", comentó Katz que advirtió además que Israel podría atacar al secretario general de Hezbollah, Naim Qassem.

Las tropas israelíes, apoyadas por tanques Merkava y vehículos blindados de transporte de personal, avanzaron al amanecer hacia las ciudades de Khiam y Aitaroun y aldeas circundantes.

Soldados y tanques israelíes listados para el operativo terrestre contra Hezbollah. EFE

Según fuentes de seguridad, la incursión contó con el apoyo de ataques aéreos, artillería, drones y cazas.

Los combates más intensos se concentraron en el sector oriental, donde las fuerzas israelíes avanzaron desde Tal al-Hamamis hacia Khiam, un punto crítico de larga data.

En el sector central, las tropas avanzaron hacia Aitaroun, Yaroun y Bint Jbeil, con el objetivo de tomar las alturas sobre Wadi al-Hujeir.

En el oeste, las fuerzas israelíes atacaron las aldeas de al-Dhahira y Alma al-Shaab antes de replegarse a las alturas de Labbouneh bajo fuego de artillería y misiles de Hezbollah.

Hezbollah afirmó que sus combatientes repelieron los avances israelíes durante todo el día, alcanzando un tanque Merkava al norte del centro de detención de Khiam con un misil guiado y atacando con cohetes a una concentración de tropas israelíes cerca del asentamiento de Kfar Yuval.

Iraní lanzó ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión, y contra bases de EEUU en EAU y Baréin.

Una feroz resistencia impidió que las fuerzas israelíes entraran en Khiam y avanzaran a lo largo del eje Taybeh, según fuentes, que añadieron que las fuerzas israelíes establecieron posiciones en aproximadamente 15 puntos fronterizos, avanzando entre uno y tres kilómetros al norte de la Línea Azul, la frontera demarcada por la ONU entre Israel y Líbano.

Testigos presenciales informaron de intensos bombardeos, fuego de ametralladoras y ataques aéreos en decenas de localidades en la noche y la madrugada.

La operación terrestre intensifica un conflicto que comenzó el 28 de febrero con una campaña aérea estadounidense-israelí contra instalaciones iraníes.

Piden una "desescalada inmediata"

Los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá hicieron un llamamiento conjunto ayer para pedir una "desescalada inmediata" en el conflicto entre Israel y la organización islamista libanesa Hezbollah, después de que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran una ofensiva terrestre en el sur del Líbano.

Israel aseguró haber destruido un complejo en Teherán utilizado por Irán para desarrollar capacidades de ataque contra satélites.

"Estamos muy preocupados por la escalada de violencia en el Líbano y llamamos a favor de un compromiso entre representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política. Apoyamos firmemente iniciativas de diálogo y pedimos una desescalada inmediata", señaló un comunicado conjunto de los líderes de esos cinco países.

Los mandatarios pidieron también el cese de los ataques de Hezbollah sobre población civil israelí y el desarme de la organización islamista chií libanesa.

Los cinco países condenaron el comportamiento de Hezbollah por sumarse a los ataques de represalia de Teherán tras comenzar el 28 de febrero los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Ponen en peligro la paz y la seguridad regional", señalaron.