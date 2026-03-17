Convención con cruces, ficha limpia y control del gasto

La Convención Municipal que debate la reforma de la Carta Municipal de la ciudad retomará su actividad en una nueva sesión prevista para este viernes, en medio de un clima político tenso entre oficialismo y oposición. Tras aprobar el reglamento interno que regirá el funcionamiento del cuerpo, los convencionales comenzaron a delinear los principales cambios que podrían incorporarse a la nueva norma que organizará el funcionamiento del municipio durante las próximas décadas.

El presidente de la Convención, Gonzalo Guzmán Coraita, explicó que el reglamento fue elaborado tras un proceso de debate entre los distintos bloques y aprobado luego de un trabajo previo en la Comisión de Reglamento y Peticiones. Según detalló, el documento organiza el funcionamiento del órgano reformador y establece la creación de tres comisiones principales donde se discutirán los cambios de la Carta Municipal: una dedicada a la parte orgánica del municipio, otra a derechos y deberes de los vecinos y una tercera destinada a debatir nuevos institutos y herramientas institucionales que podrían incorporarse o actualizarse en la normativa.

El convencional municipal José Luis Gambetta indicó que la Convención está integrada por cuatro bloques políticos y consideró que debería haberse respetado la proporcionalidad en los cargos. "La Carta Municipal tiene vocación de permanencia. Es raro que se reforme, por eso imponer una mayoría coyuntural o una sola visión puede ir en contra de los intereses de la ciudad", dijo.

En ese sentido, planteó que el proceso debería abrirse no solo al diálogo entre bloques sino también a la participación de la ciudadanía y de instituciones intermedias. Entre los primeros puntos que se deberán abordar, Gambetta señaló la necesidad de adecuar la Carta Municipal a la Constitución provincial, ya que varios artículos quedaron desactualizados.

Uno de los ejemplos más claros es el mandato de los concejales: mientras la Constitución provincial establece mandatos de cuatro años, la Carta Municipal vigente todavía fija períodos de dos años. "Hay varios artículos que quedaron desfasados. La reforma también tiene que servir para ordenar esa situación", explicó.

La Convención Municipal tiene 90 días para sancionar la nueva Carta Municipal, plazo que comenzó a correr el 1 de marzo y que puede extenderse por 30 días más si el cuerpo lo decide.

Gambetta también planteó que uno de los puntos centrales que debería incorporarse es el principio de "ficha limpia" para quienes aspiren a cargos públicos. "Los representantes de la ciudad tienen que tener una vara moral. No puede ser que quienes conduzcan el destino de la ciudad tengan antecedentes penales", sostuvo.

Además, consideró que la reforma es una oportunidad para incluir políticas de Estado vinculadas al desarrollo económico, de modo que trasciendan los distintos gobiernos municipales. Entre ellas mencionó el impulso al emprendedurismo, el turismo y la cultura, áreas que, según afirmó, deberían tener mayor presencia en la Carta Municipal.

La convencional municipal Carina Iradi señaló que uno de los principales desafíos de la reforma será incorporar derechos y sectores que no estaban contemplados en la Carta Orgánica vigente, que tiene más de 38 años. "La Carta Municipal que estamos discutiendo va a regir la vida institucional de la ciudad durante los próximos 30 o 40 años. Por eso es fundamental que tenga una mirada amplia y contemple a sectores que hoy requieren políticas específicas", sostuvo.

Desde el sector de La Libertad Avanza plantean que la nueva Carta Municipal incorpore principios de gobierno abierto, con mayor rendición de cuentas, participación ciudadana y modernización del Estado mediante el uso de nuevas tecnologías. El convencional Gino Dimatteo señaló que uno de los cambios más relevantes apuntará al funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal, con el objetivo de hacerlo más técnico e independiente del poder político.

Entre las propuestas que se analizan figuran:

* Concursos públicos de antecedentes y oposición para designar vocales del Tribunal de Cuentas.

* Digitalización de dictámenes e informes del organismo.

* Creación de un registro público de bienes del municipio.