Salvador Mazza inaugura el nuevo edificio del Instituto de Formación Docente tras 40 años de espera

Después de cuatro décadas de funcionamiento sin edificio propio, el Instituto Superior de Formación Docente N° 6027 “América Latina” de Profesor Salvador Mazza inaugurará este miércoles 18 de marzo su nueva sede, en un hecho considerado histórico para la educación local.

El acto se realizará a las 19 en el barrio Armada, sobre avenida 9 de Julio, y contará con la presencia del intendente Gustavo Subelza y la rectora del establecimiento, Silvana Ortiz, junto a docentes, estudiantes y vecinos de la comunidad.

La obra representa un avance significativo para la formación docente en el norte provincial, al dotar al instituto de infraestructura propia y condiciones adecuadas para el dictado de clases. El nuevo edificio dispone de seis aulas de aproximadamente 50 metros cuadrados cada una, equipadas con aire acondicionado y con capacidad para unos 40 alumnos por curso.

Además, el complejo incluye sanitarios diferenciados, oficinas administrativas y para el equipo directivo, un anfiteatro y un buffet destinado a estudiantes y docentes.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal celebró la concreción del proyecto y remarcó su impacto: “Se me infla el corazón de alegría. Después de 40 años tenemos nuestro propio edificio de educación superior”, expresó, al tiempo que destacó que la obra permitirá seguir fortaleciendo el crecimiento educativo de la localidad.

Para el ciclo lectivo 2026, el instituto ofrecerá la tecnicatura superior en Bromatología, el profesorado de Educación Secundaria en Biología y el profesorado de Educación Primaria, consolidando su rol en la formación de profesionales en la región.

Desde la Municipalidad invitaron a toda la comunidad a participar del acto inaugural, al que definieron como “un nuevo paso para fortalecer la educación en Profesor Salvador Mazza”.