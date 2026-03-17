Vuelve el curso de montañismo en Salta

La capacitación comenzará el jueves 19 de marzo a las 20 en el MAAM. Está destinada a quienes quieran dar sus primeros pasos en la montaña y aprender técnicas básicas con acompañamiento profesional.

En el marco de sus 70 años de historia, el Club Andino de Salta (C.A.M.) anunció el inicio de una nueva edición de su tradicional curso de “Iniciación al Montañismo”, una propuesta pensada para quienes buscan acercarse a la actividad y conocer el entorno natural de la provincia desde otra perspectiva.

La cita será este jueves 19 de marzo a las 20 en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), ubicado en Mitre 77, donde los interesados podrán recibir información e inscribirse en la capacitación.

Desde la organización destacaron que el curso no solo apunta a enseñar técnicas básicas de montaña, sino también a fomentar valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza. Además, remarcaron que se trata de una experiencia integral que permite conectar con el entorno, descubrir paisajes y generar vínculos con otras personas que comparten el interés por la actividad.

Con décadas de trayectoria, el Club Andino de Salta se posiciona como una de las instituciones pioneras en la formación de montañistas en la provincia, ofreciendo espacios de aprendizaje tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionarse en distintas disciplinas vinculadas a la montaña.