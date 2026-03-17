Detectaron 8 casos de meningitis y meningoencefalitis en lo que va del año en Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que en lo que va del año se registraron 8 casos acumulados de meningitis y meningoencefalitis en la provincia, según datos difundidos en el último boletín epidemiológico correspondiente a la semana epidemiológica 8, comprendida entre el 22 y el 28 de febrero.

De acuerdo con la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, los casos detectados corresponden a distintas etiologías y se encuentran bajo seguimiento sanitario permanente para monitorear su evolución y detectar de manera temprana posibles brotes.

Cómo se distribuyen los casos detectados

Según el informe oficial, los 8 casos notificados se distribuyen de la siguiente manera:

3 casos de meningoencefalitis viral

2 casos de meningitis tuberculosa

1 caso de encefalitis por herpes simple

1 caso de meningitis fúngica

1 caso de meningoencefalitis bacteriana

Las autoridades sanitarias explicaron que las formas virales y bacterianas son las más frecuentes y también las de mayor relevancia para la salud pública, ya que en determinadas circunstancias pueden generar brotes.

Qué es la meningitis

La meningitis es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y se produce por la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

En algunos casos, la inflamación también compromete el encéfalo, lo que da lugar a un cuadro conocido como meningoencefalitis.

Estas enfermedades pueden tener origen infeccioso o no infeccioso, aunque las causas más comunes están vinculadas a virus y bacterias.

Otras enfermedades detalladas en el informe:

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 317 casos – Acumulado: 1942

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 62 casos – Acumulado: 603

· Neumonía: 68 casos – Acumulado: 622

· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 3

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 18 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.

Hepatitis Virales

No se registraron casos nuevos en la SE 8. El acumulado anual es de 5 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 1 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.

Actualmente hay 2 en estudio y 14 fueron descartados.

Dengue

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 382 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 291 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 89 están en estudio.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 8.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron casos.

· Diarrea aguda: se registraron 1245 casos en la SE 8. El acumulado de casos es de 11.284.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana.

· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 1 caso.

· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana.

· No hubo casos nuevos de lepra. Acumulado: 3 casos

· No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades zoonóticas

· Hubo dos casos de araneismo. Acumulado: 6 casos

· Se ha notificado 18 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 151 casos.

· Se han notificado 14 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). El acumulado, en lo que va del año en APR es de 134 casos.

· Hubo dos casos de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 21 casos

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 1 caso

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 5 casos

· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 8 casos

· Se notificó un caso de hantavirosis. Acumulado: 7 casos

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis.

· No hubo casos de rabia animal.