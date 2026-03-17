VIDEO. Salió a la luz el trailer de "Dune 3", el final de una legendaria saga

Warner Bros. presentó el primer tráiler de “Dune 3”, la película que marcará el cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet. El avance anticipa un final más oscuro y político para la historia de Paul Atreides, quien deberá enfrentar las consecuencias de su ascenso al poder.

La nueva entrega está basada en “Dune: Mesías”, la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert, y continúa los hechos narrados en las dos primeras películas, que mostraron la caída de la Casa Atreides y la conquista de Arrakis, el planeta donde se produce la especia, el recurso más valioso del universo.

Paul Atreides frente al peso del poder

En el tráiler, Paul Atreides aparece ya convertido en el líder de un imperio en expansión. Sin embargo, la historia se centra en el costo político y personal de ese poder, mientras nuevas conspiraciones y conflictos amenazan con desatar una guerra de gran escala.

El avance abre con una escena íntima entre Paul y Chani (Zendaya), quienes hablan sobre el futuro de sus hijos, Ghanima y Leto. Las imágenes luego dan paso a grandes panorámicas de Arrakis y a escenas de batalla que anticipan un enfrentamiento inevitable.

“La guerra se alimenta de sí misma. Cuanto más lucho, más se fortalecen nuestros enemigos”, afirma Paul en una de las frases del adelanto, mientras se suceden imágenes de conflictos interplanetarios.

Nuevos personajes y regresos clave

El reparto de la tercera película suma nombres importantes al ya consolidado elenco de la saga.

Entre las incorporaciones se destaca Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, un maestro genetista y uno de los principales conspiradores contra el imperio de Paul Atreides.

También tendrá un rol central Anya Taylor-Joy, que dará vida a Alia Atreides, la hermana menor de Paul, personaje que en las películas anteriores apenas había sido insinuado.

Además, la historia traerá de regreso a Duncan Idaho, el guerrero de la Casa Atreides interpretado por Jason Momoa, cuya presencia estaría vinculada a una versión clonada del personaje, siguiendo el argumento de las novelas.

El reparto también incluye el regreso de Florence Pugh como la emperatriz Irulan, Rebecca Ferguson como Lady Jessica y Javier Bardem como Stilgar.

Un final más oscuro para la trilogía

Según anticipa el tráiler, la tercera entrega tendrá un tono más introspectivo y trágico que sus predecesoras. La historia explorará temas como el fanatismo, la política imperial y el precio del poder, mientras el conflicto en Arrakis escala a una guerra total.

Las imágenes finales del adelanto muestran a los protagonistas transformados por el conflicto: Chani con el rostro marcado por cicatrices y Paul visiblemente desgastado, reflejando el peso emocional de la guerra.