VIDEO. Lanús goleó a Newell’s y se afirma en zona de clasificación del Torneo Apertura 2026

Lanús ganó, gustó y goleó ante un Newell’s que sigue sin levantar cabeza en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

En una noche inmejorable para el local, los tantos fueron convertidos por el delantero Walter Bou, de penal a los 15 minutos, un triplete del mediocampista Dylan Aquino, en 36 y 40 minutos del primer tiempo y ocho del segundo, y el extremo Eduardo Salvio, a los nueve minutos del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino alcanzó el cuarto puesto de la zona A con 15 unidades, y un partido menos que el resto, mientras que la “Lepra” se mantiene en el último lugar, en un torneo para el olvido, con apenas tres puntos.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar a Vélez, el sábado 21 de marzo a las 15:30, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka recibirá a Gimnasia de Mendoza el mismo día, a partir de las 17:45, en el estadio Marcelo Bielsa.

El primer gol del partido fue de penal, a los 15 minutos y luego de una mano en el área del defensor Martín Ortega, con un derechazo bajo y cruzado de Walter Bou.

A los 33 minutos, el mediocampista Ramiro Carrera cabeceó un centro que llegó desde la derecha, con un remate que impactó en el travesaño luego de un leve desvió por parte del arquero Williams Barlasina.

El segundo gol de la noche llegó tres minutos después, con un pase largo para Dylan Aquino, que controló por izquierda, en el hueco entre el lateral derecho y el primer marcador central del rival, se adentró en el área y sacó un buen remate rasante y cruzado.

En 40 minutos, luego de una combinación interna, un gran pase de taco de Carrera volvió a dejar mano a mano a Aquino por el lado izquierdo del área, quien repitió su remate anterior, ante un Barlasina que no reaccionó a tiempo para achicar, y marcó el 3-0.

A los ocho minutos del segundo tiempo, Aquino se volvió a filtrar entre los centrales rivales, luego de una buena pared con Carrera, para concluir la jugada con un remate al borde del área, desde donde coló la pelota en el ángulo izquierdo de Barlasina.

Solo un minuto después, recuperando tras el saque del medio de su rival, un centro rasante desde la izquierda de Aquino cruzó toda el área para la llegada por el segundo poste de Salvio, que empujó la pelota al quinto gol.

La “Lepra” tuvo su única llegada de peligro destacable en una noche trágica a los 27 minutos, cuando Lanús ya había desacelerado su ritmo ofensivo, con una volea desde la frontal del área del mediocampista Marcelo Esponda, que salió centralizada y a las manos del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.