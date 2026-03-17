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Un abuelo se desmayó en plena calle tras la caída de un rayo en Rosario de Lerma

El hecho ocurrió en pleno centro, durante un fuerte chaparrón con intensa actividad eléctrica. El hombre fue asistido y permanece en observación en el hospital local.
Martes, 17 de marzo de 2026 20:51
El hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma. Foto: Captura de video / Rubén Lerma

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Un hombre mayor protagonizó un preocupante episodio este martes por la tarde en el centro de la localidad de Rosario de Lermal una zona muy transitada.

Según testigos, el abuelo caminaba por la vía pública cuando se produjo un fuerte estruendo producto de la caída de un rayo en medio de la tormenta, lo que lo sobresaltó y provocó que cayera al asfalto. El hecho ocurrión en la calle Carlos Pellegrini.

Tras el impacto, el hombre perdió el conocimiento y debió ser asistido de urgencia. Personal de salud lo trasladó a la guardia del Hospital Joaquín Corbalán, donde quedó en observación. De acuerdo a la información disponible, se aguardaba la llegada de algún familiar para acompañarlo.

El episodio ocurrió en el marco de un intenso chaparrón que afectó a la zona durante la tarde, acompañado de fuerte actividad eléctrica.

Desde la puerta del nosocomio, el periodista Héctor Chocobar informó sobre lo sucedido y también dio cuenta de las críticas de vecinos, quienes señalaron que algunas personas que presenciaron el incidente, en lugar de asistir al hombre, optaron por registrar la escena con sus teléfonos celulares.

 

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