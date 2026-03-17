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Deportes

Presentan al Sub-13 que participará del Mundialito 2026 en Cataluña

Será a partir de las 18 en el estadio Martearena. Antes habrá un homenaje en el Concejo Deliberante. El 26 viajan a España.
Miércoles, 18 de marzo de 2026 01:21

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Los campeones "en sociedad". Esta tarde, a partir de las 18 horas y encabezado por el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, se presentará el plantel del seleccionado Sub-13 que representará a Salta en el Mundialito de España 2026 que se disputará en Costa Dorada del 28 al 5 de abril.

La cita será en el estadio Padre Ernesto Martearena y junto a los campeones del Campeonato Nacional de Ligas 2025 estará su entrenador, Alejandro Frezzotti junto a su cuerpo técnico.

Asimismo, a partir de las 16,30 horas, el Concejo Deliberante de la ciudad homenajeará y otorgará un reconocimiento a la Sub-13 en un acto que estará encabezado por su titular Darío Madile y el cuerpo deliberativo.

Pero lo cierto es que la Selección salteña de la Liga viajará el próximo 26 hacia Buenos Aires, para un día después partir rumbo a Cataluña para competir en el Mundialito 2026.

El Seleccionado de Fútbol Sub-13 de la Liga Salteña participará entre el 29 de marzo y 5 de abril de edición 2026 del Mundialito infantil y juvenil que se realizará en la ciudad autónoma de Cataluña y en donde se enfrentará a combinados de 45 países.

De esta manera será parte de la cita europea en donde estarán unos 5.000 futbolistas masculinos y femeninos pertenecientes a 250 equipos de los 5 continentes y en donde equipos como Liverpool, Benfica, Milan, Juventud o el Barcelona, entre otros, buscarán quedarse con la corona.

Del torneo, fundado por el técnico Ricardo Godoy, pasaron y se consagraron estrellas mundiales como Vinicius Jr, Jordi Alba, Leandro Paredes, Paquetá, David Silva, Renato Sanches o Gago, entre tantos.

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