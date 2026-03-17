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Salta

El concejal Casasola volvió a ser denunciado por su ex pareja, por supuesta violencia de género

La fiscal Simensen de Bielke tomó la nueva denuncia y aclaró que no recibió ningún pedido de informe desde el Concejo Deliberante. La primera acusación fue realizada en enero y "finalizó su tramitación", dijo el Ministerio Público Fiscal.
Martes, 17 de marzo de 2026 22:06
El concejal Carlos Casasola.

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El concejal de la ciudad de Salta Carlos Casasola fue denunciado por segunda vez por su expareja, por supuestos hechos de violencia de género.

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La nueva acusación fue presentada en la Fiscalía Penal 1 de Violencia Familiar y de Género. La primera denuncia, realizada en enero, "ya había finalizado su tramitación" en la Fiscalía Penal 2, informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se inició nuevamente a partir de la denuncia radicada "el pasado 13 de marzo por una mujer contra su expareja, un hombre de 30 años, edil del municipio Capital, por supuestos hechos de violencia de género en su contra", informó esta tarde el MPF.

Simensen de Bielke, por su parte, señaló que al tomar conocimiento del hecho, dispuso la adopción de "todas las medidas necesarias para esclarecer la denuncia".

La fiscal también aclaró que, hasta el momento, la Fiscalía a su cargo no recibió ningún pedido de informe del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta relacionado con la investigación y pidió "respetar la intimidad de quienes denuncian hechos de violencia, con el fin de evitar revictimización o situaciones que puedan entorpecer la investigación en curso".

Pedido del Concejo

La aclaración de Simensen de Bielke, viene a colación de lo que la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante había decidido tras reunirse el viernes 6 de marzo, de solicitar al Ministerio Público Fiscal la remisión de la denuncia contra Casasola. Con esa documentación, la comisión buscaba avanzar en el análisis institucional del caso y determinar las acciones que correspondan dentro del marco reglamentario del cuerpo deliberativo.

Reunión de la Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado este martes 17 de marzo, esa denuncia -contra Casasola- finalizó su tramitación ante la Fiscalía 2, por lo cual la denunciante había sido notificada sobre las "actuaciones del Juzgado y las medidas cautelares adoptadas".

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