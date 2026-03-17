La Poma: avanza la restauración y puesta en valor del mirador del Cristo

La Municipalidad de La Poma avanza con la primera etapa de restauración y puesta en valor del tradicional Mirador del Cristo, un punto emblemático que combina historia, paisaje y turismo en el corazón de los Valles Calchaquíes. El proyecto es financiado por la Secretaría del Interior y forma parte de una estrategia local orientada a fortalecer el desarrollo turístico y preservar el patrimonio.

Ubicado en un punto privilegiado, el mirador ofrece una vista panorámica de la localidad y su entorno natural, lo que lo convierte en uno de los sitios más elegidos por visitantes y vecinos. La iniciativa busca transformar el lugar en un espacio de encuentro, con infraestructura que invite a permanecer y disfrutar del paisaje.

En esta primera etapa, los trabajos se centran en la recuperación integral del predio. Se realizan tareas de limpieza, reparación estructural y pintura de la imagen del Cristo, además de la instalación de bancos y mesas que mejoran las condiciones para el descanso. También se ejecutan muros de contención con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes recorren el lugar.

Desde el Municipio informaron que la segunda etapa incluirá la incorporación de iluminación y mejoras en los accesos, con la construcción de veredas que facilitarán el tránsito tanto de turistas como de vecinos.

La intervención en el Mirador del Cristo se suma a otros atractivos de la zona, como el Puente del Diablo, Los Graneros, los Volcanes Gemelos y el Abra del Acay, consolidando a La Poma como un destino en crecimiento dentro del circuito turístico de la región.