Colonia Santa Rosa y El Quebrachal, anegados

El norte provincial, particularmente la localidad de Colonia Santa Rosa, y el departamento Anta, fueron duramente golpeados por las lluvias de más de 100 milímetros en pocas horas, que provocaron un verdadero colapso en zonas rurales y urbanas. En cambio, en el departamento Rivadavia no cayó una gota de lluvia, sin embargo las precipitaciones en la cuenca alta del río Bermejo en Bolivia, son las que provocaron la crecida, el desborde y el caos que se describe en estas páginas.

El Gobierno de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, lleva adelante un operativo de limpieza de canales y alcantarillas tras el fuerte temporal registrado en la localidad. Las tareas se realizan con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir nuevas complicaciones ante las intensas precipitaciones. Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad de Salta, junto a funcionarios municipales, quienes recorren distintos sectores de la localidad para avanzar con la desobstrucción y despeje de los sistemas de drenaje.

En paralelo, equipos técnicos recorrieron la zona de El Quebrachal, donde se registró el desborde del río Juramento, con el objetivo de monitorear la situación y evaluar posibles intervenciones. El subsecretario de Recursos Hídricos, Mauricio Romero, destacó el trabajo coordinado con la Municipalidad, productores de la zona y el consorcio de riego, con quienes se planificarán las próximas acciones para mitigar los efectos de las lluvias. Durante la recorrida, el funcionario trabajó junto al intendente Rolando Rojas, destacando la importancia de la articulación público-privada para atender este tipo de contingencias. Además, Romero indicó que se mantiene un monitoreo permanente sobre el estado del dique El Tunal.