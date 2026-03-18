"El tiempo se agota", afirmó Chatard

El periodista Jean Charles Chatard hizo una conferencia sobre la causa por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011.

"Jean-Michel Bouvier hizo un gesto hacia la justicia de la provincia. Aceptó volver, escuchar y dialogar. Pero no es una rendición, es una última advertencia: no pide palabras, exige hechos", sostuvo.

Chatard indicó que el caso arrastra irregularidades desde sus inicios, con denuncias de investigaciones simuladas, torturas y acusaciones a inocentes. Actualmente, explicó, conviven dos procesos: uno impulsado desde 2011 en Salta y París, y otro más reciente en Francia, enfocado en identificar al autor intelectual y la red que habría encubierto el crimen. En ese marco, destacó la importancia de la coordinación entre la Embajada de Francia y el Ministerio Público salteño, especialmente en el análisis de pruebas telefónicas y genéticas.

También reveló detalles de sus entrevistas con Gustavo Lasi, condenado por el doble homicidio, quien insiste en su inocencia y afirma haber sido torturado y forzado a autoincriminarse para beneficiar a su entorno. "Pasaron 14 años y la pregunta sigue intacta: quién dice la verdad y quién la oculta", planteó el periodista, al señalar que sus dichos serán evaluados en la causa.

Chatard mencionó la posibilidad de aplicar recompensas oficiales a través del Programa Nacional de Recompensas, con el objetivo de romper el pacto de silencio y obtener información clave. Según indicó, la familia solicitó al gobernador Gustavo Sáenz que evalúe esta herramienta, ya utilizada en otros casos graves en la provincia.

Finalmente, advirtió sobre la urgencia del caso: "El tiempo se agota, también para el padre de una de las víctimas, que padece cáncer de páncreas". Y concluyó que, sin avances concretos y sin transparencia, el riesgo es que la impunidad se imponga, aunque la cooperación internacional y nuevas medidas aún podrían abrir una vía para alcanzar justicia.