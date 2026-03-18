Juicio por abuso sexual: declararon seis testigos

Ayer se desarrolló una nueva jornada del juicio seguido contra un sujeto imputado por seis hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad. La audiencia se encuentra en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. Ayer declararon seis testigos.

El sujeto es hijo de un matrimonio de pastores evangélicos y participaba en las actividades que organizaba la congregación religiosa. La damnificada denunció los hechos en 2024, cuando ya contaba con la mayoría de edad. Afirmó haber sido víctima de abusos sexuales por parte del imputado entre los años 2018 y 2019, cuando concurría al templo de la familia del acusado.

Ayer comparecieron, entre otros testigos, una joven que conoció al imputado en el templo evangélico y una profesional del Gabinete de Psicología del CIF que evaluó a la denunciante en el marco de la causa.

El juicio unipersonal es presidido por la jueza Cecilia Flores Toranzos. Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino. La defensa del acusado está a cargo de Darío Palmier.

Antecedente

El imputado ya había sido condenado en 2023 a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima (estupro) en perjuicio de otra menor de edad. La víctima también era miembro de la comunidad evangélica que lideraban sus padres.

El jueves se llevará a cabo la audiencia de alegatos.